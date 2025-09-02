Una mujer murió anoche tras ser atropellada presuntamente por un joven de 23 años en la carretera PR-2, a la altura del kilómetro 51 en Manatí, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:28 de la noche del lunes. Según el agente José Hernández Valle, de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, se alega que el conductor involucrado impactó a la mujer.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre la víctima ni el conductor involucrado. La Policía indicó que la información será ampliada posteriormente.

