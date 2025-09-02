Mujer muere atropellada en Manatí
Se presume que un joven de 23 años la impactó.
Una mujer murió anoche tras ser atropellada presuntamente por un joven de 23 años en la carretera PR-2, a la altura del kilómetro 51 en Manatí, informó la Policía de Puerto Rico.
El accidente ocurrió alrededor de las 8:28 de la noche del lunes. Según el agente José Hernández Valle, de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, se alega que el conductor involucrado impactó a la mujer.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre la víctima ni el conductor involucrado. La Policía indicó que la información será ampliada posteriormente.