Una mujer murió en un accidente de tránsito reportado a las 12:50 de la madrugada de este martes en la carretera PR-1, intersección con la PR-177, frente a la Universidad Interamericana en Cupey, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, el choque ocurrió entre un vehículo y una motora que transitaban por la zona. Como resultado del impacto, la pasajera de la motora sufrió heridas graves que le causaron la muerte en el lugar.

No se han reportado más personas heridas y la identidad de la víctima no ha sido revelada.

Agentes de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión al fiscal de turno, asumieron la investigación del caso.