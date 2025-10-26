Una mujer de 20 años murió y un joven menor de edad se encuentra en estado crítico tras un accidente de motora en Dorado, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente ocurrió a las 3:26 de la madrugada del domingo en el kilómetro 25.2 de la carretera 165, cuando el menor de edad, que conducía una motora Fengyuan Tank 200 negra del año 2024, perdió el control y chocó contra una zona rocosa cercana a la playa.

Ambos ocupantes de la motora resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al Centro Médico de Río Piedras, donde la joven de 20 años falleció.

El menor permanece en condición crítica.

El agente Diego Rivera, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto al fiscal Josué Padilla, se hicieron cargo de la investigación del accidente para determinar las circunstancias exactas que llevaron al choque.