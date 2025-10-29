Una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido anoche en el barrio Candelero Arriba de Humacao, cuando la motora que conducía salió de la vía y se estrelló contra el pavimento, según informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se reportó a eso de las 10:35 de la noche del martes, en el kilómetro 11.8 de la carretera 906. De acuerdo con el informe preliminar, la mujer —cuya identidad no ha sido establecida— manejaba una motora a una velocidad que le impidió mantener el control, lo que provocó que perdiera el dominio del vehículo y cayera al suelo.

Como resultado del impacto, la conductora sufrió múltiples traumas que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos. Las autoridades aún no han ofrecido detalles sobre el tipo de motora que conducía ni si llevaba puesto el equipo de seguridad requerido.

El agente José Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Humacao, y el fiscal Juan Hernández están a cargo de la investigación de este accidente.