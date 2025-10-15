Una mujer de 45 años fue imputada de varios delitos por presuntamente disparar en medio de una disputa por un vehículo estacionado frente a su residencia en la urbanización Llanos del Sur, en Ponce, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se reportó a eso de las 7:36 de la mañana del martes, 14 de octubre, cuando Viviana Bátiz López habría tomado el arma de su esposo y, tras apuntar al querellante, realizó un disparo.

Nadie resultó herido en el incidente.

El caso fue consultado con la fiscal Natalia Zambrana, quien instruyó radicar cargos por portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia; disparar o apuntar un arma; y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego.

La prueba fue presentada ante la jueza Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $6,000 con supervisión electrónica, la cual fue prestada.

La pesquisa estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.