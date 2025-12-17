Una mujer que llevaba un mes desaparecida en Juncos se encuentra a salvo, informó la oficina de prensa de la Policía.

Jessica Marie Santiago Torres, de 33 años, reportada desaparecida por su hermano, Julio Alberto Rodríguez Torres, llegó libre y voluntariamente a la comandancia de área de Humacao, el lunes, 15 de diciembre, en buen estado de salud.

La Superintendencia Auxuliar en Investigaciones Criminales (SAIC), cerró la pesquisa y se desactiva su búsqueda.