Una mujer resultó herida de bala mientras caminaba por Hato Rey, en San Juan, durante horas de la noche del martes, informó la Policía de Puerto Rico.

La agresión grave se reportó en la avenida Barbosa, intersección con la calle Sicilia, en la parte posterior de una parada de guagua pública. La víctima fue identificada como María Antonia Núñez Correa, de 53 años y residente de Bayamón.

De acuerdo con la información preliminar, Núñez Correa caminaba por el área cuando escuchó un disparo y, de inmediato, sintió una picada en la pierna izquierda. Fue transportada en un vehículo privado a una institución hospitalaria, donde se le diagnosticó una herida de bala.

Su condición fue descrita como estable.

El agente Ransel Rivera, adscrito al Precinto de Hato Rey Este, realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que se encargará de continuar la pesquisa.