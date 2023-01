Al ser cuestionados hace unos días cómo habían logrado que en sus municipios no se registrara ningún asesinato el pasado año que recién finalizó, los alcaldes primero se encomendaban a Dios. Luego, lanzaban frases como estas: “Que se acabe el año rápido”, “No me lo sale” o “No me eche mala suerte”.

Pero, fue el líder maunabeño Ángel Omar La Fuente, quien más demarcó la precariedad con la que tienen que luchar diariamente para lograr que la violencia no impere bajo su jurisdicción.

“Me río, porque yo tengo solamente tres policías municipales”, afirmó.

En total, fueron nueve los municipios que este año integraron el listado del Negociado de la Policía en los que no se registró asesinato. Además de Maunabo, el selecto grupo está integrado por Adjuntas, Aguada, Culebra, Florida, Hormigueros, Isabela, Lares y Las Marías.

De estos municipios, solo Lares repite por segundo año consecutivo sin muertes violentas al 31 de diciembre de 2022.

En el 2021, entre los pueblos sin asesinatos estuvieron Añasco, Barranquitas, Comerío, Lajas, Lares, Quebradillas, Rincón y Utuado.

San Juan y Carolina, por su parte, se situaron en el pasado 2022 como los pueblos en que más homicidios se registraron hasta el 31 de diciembre. El primero acumuló 125 y el segundo unos 34, indican las estadísticas oficiales de la Uniformada. Le siguió Canóvanas y Trujillo Alto con 18 muertes cada uno, así como Caguas y Bayamón con 16 cada uno.

En total, el 2022 cerró con 567 asesinatos.

La clave para no tener estas muertes violentas en el 2022, según coincidieron los alcaldes de los municipios privilegiados, estuvo en manos de la ciudadanía. Señalaron que ser pueblos en el que todo el mundo se conoce y se trata como familia, así como que están pendientes a todas las incidencias y las reportan, ayudaron a evitar que la violencia imperara en sus comarcas.

Mantener activa a la juventud en deportes, realizar actividades recreacionales y fomentar una buena educación también estuvo incluida en la lista de acciones que los llevaron a evitar los asesinatos.

Para el alcalde de Lares, Fabián Arroyo, quien cierra con dos años sin estos crímenes, lo esencial ha sido “confiar en papito Dios”.

“Lares es una ciudad bendecida. En Lares hay mucha iglesia y se escucha al pueblo. Aquí se respira tranquilidad. Y el éxito, desde punto de vista como alcalde, yo creo que los alcaldes que ha tenido Lares nos gusta escuchar al pueblo”, añadió.

Arroyo afirmó que la Policía estatal y municipal “ha sido mano amiga para evitar esos crímenes violentos”.

Comentó que siempre que observan algo “fuera de control” o la comunidad realiza una denuncia, la Policía interviene. Por ello, señaló que la prevención y el trabajo en equipo ha hecho la diferencia. De hecho, elogió el trabajo de la comandante de Utuado, Diana Crispín Reyes. Dijo que ella ha demostrado “control”, sobre todo cuando se trata de puntos de drogas que han identificado.

Para evitar incidencias futuras, dijo que ha comenzado un plan para reemplazar las cámaras de seguridad que se han colocado en puntos estratégicos.

Además, el alcalde destacó que “yo siempre estoy en la calle dando ronda y verificando que el pueblo esté contento y tranquilo”.

En Adjuntas, el trabajo de Crispín Reyes también fue elogiado. Por ello, el alcalde José Hiram Soto Rivera se limitó a rogar a Dios que “nos siga bendiciendo” para que no ocurran asesinatos.

“Nosotros somos un pueblo bien tranquilo de por sí. Por lo regular, los asesinatos ocurren cada cierto tiempo, cada 10 años o algo así. La gente siempre está pendiente si hay algo extraño. Además, siempre la Policía municipal y estatal está haciendo un buen trabajo. En término generales, es una comunidad bien tranquilla. En las distintas comunidades aquí en Adjuntas hay un consejo de seguridad vecinal, donde hay personas de las distintas comunidades que se entrelazan con la Policía estatal y municipal, hacen distintas actividades de orientación y, hasta ahora, está funcionando”, expresó Soto Rivera.

En el caso de Aguada, el alcalde Christian E. Cortés Feliciano, indicó que su pueblo es “tranquilo”. Aun así, pidió que el año se acabe rápido para que no se le dañe este récord.

“Aguada es un pueblo tranquilo. Pero, es una combinación de cosas (lo que ha evitado que ocurran asesinatos. Las comunidades están unidas, nos conocemos y los mismos residentes se cuidan. Hay un amplio plan deportivo y recreativo y plan con la Policía municipal y estatal que ha funcionado. La calidad de la educación en las escuelas públicas y privadas y la gran compenetración de entidades cívicas, iglesias y comunitarias nos han ayudado”, destacó.

Comentó que durante el año enfrentaron problemas con varios negocios en el área urbana que atraían a personas de otros pueblos. Para atajarlos, establecieron en el Código de Orden Público el cierre a las 12:00 a.m. Dijo que con la medida lograron “controlar esa posible incidencia que podía suceder”.

En Culebra, el patrullaje constante, así como el que “los muchachos” estén ocupados en actividades deportivas, culturales o musicales ha sido la clave para mantener en cero la cifra de asesinatos, afirmó el alcalde Edilberto Romero Llovet.

“A la verdad es que Culebra siempre es tranquilo. Todos se conocen y son familias. Es un pueblo muy unido. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que se han involucrado para trabajar por la juventud, como Música pa’ Culebra, y los padres que se han involucrado. Es muchas cosas positivas que están pasando en Culebra y esperamos en Dios que todo continúe así”, añadió el líder municipal.

Lo más que le preocupó al alcalde de Culebra es la entrada de drogas. Pero, dijo que hay un frente de agencias estatales y federales que se muestra activa.

Mientras, en el municipio de Florida los consejos vecinales, la colaboración activa de los comerciantes y el patrullaje preventivo entre la Policía municipal y estatal han mantenido a la raya la criminalidad, informó el alcalde José Gerena Polanco.

“Gracias a Dios, en el 2020 tuvimos esa bendición de no asesinato. En el 2021, hubo un asesinato. Pero, honestamente, fue que lo tiraron en la jurisdicción. No era ciudadano de Florida”, contó.

Explicó que en su pueblo hay más que 12 policías municipales, que están activos durante el día. Señaló que la Policía estatal enfoca sus recursos en las noches para lograr un impacto que les ha resultado positivo.

“De por sí, esto es un pueblo tranquilo. Vamos a la realidad. Aquí prácticamente uno se conoce y cuando ve gente sospechosa, la gente llama, se comunica y todo el mundo está alerta”, expresó el alcalde.

Por su parte, el alcalde de Hormigueros, Pedro Juan García Figueroa, puntualizó que “lo primero que hay que tener es un municipio en paz” para que no ocurran asesinatos.

“Tenemos un pueblo, de verdad, que está tranquilo, está en paz, está trabajando. Un pueblo que tiene actividad cultural, actividad deportiva, un pueblo también bien religioso… La gente es profundamente cristiana, la gente va a la Iglesia. La gente está trabajando, la gente está forzándose y la gente tiene espacios positivos donde crear cosas. Hay una escuela de Bellas Artes para los niños. Para los jóvenes hay una programación deportiva ambiciosa, amplia, que permite participación deportiva a todos los niveles, desde los niños, jóvenes, adultos. Así que el pueblo está ocupado en actividad productiva. Pienso que eso, esa es la clave”, enumeró.

También destacó que el hecho de que su pueblo esté constituido por un 32% de la población de 60 años o más ha colaborado en la tranquilidad que se vive en el municipio.

“Nosotros vamos a seguir trabajando preventivamente e incentivando a la juventud y a nuestro pueblo a que tenga actividad productiva”. Dijo que solo así, mantendrán una baja cifra de asesinatos.

El alcalde de Isabela, Miguel Méndez, entretanto, adjudicó el logro de no tener asesinatos a una colaboración en equipo entre las policías, la comunidad, agencias federales como la Patrulla Fronteriza y hasta el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales.

Al listado agregó el hecho de que han colocado cámaras de seguridad en puntos estratégicos, los comercios tienen seguridad privada y que cuentan con cinco consejos de seguridad en la urbanización Los Medinas, en el sector Plana, en el sector Los Ponce, en el barrio Llanada y en el sector Korea. Explicó que todo este esfuerzo en conjunto ha rendido frutos en su pueblo, al que llegan muchos turistas.

“Estoy agradecido a todo el mundo por poner su granito de arena y permitir que Isabela sea de estos pocos lugares con cero asesinatos”, afirmó.

Asimismo, el alcalde de Las Marías, Edwin Soto Santiago, dijo que para lograr un año sin asesinatos se requiere un esfuerzo conjunto entre la policía y la comunidad.

“Nosotros vivimos en un pueblo tranquilo por su naturaleza. Todo el mundo se conoce y todo el mundo es familia. Nosotros, acá en el campo, hay ese respeto a lo que es la vida”, sostuvo.

Comentó que el enfoque que auspician para evitar la criminalidad son los programas de recreación y deportes.

“Estamos envolviendo a los muchachos en las actividades deportivas para que tengan mente sana y cuerpo sano”, precisó Soto Santiago.

En Maunabo, la clave que mencionó el alcalde Ángel Omar La Fuente tampoco ha sido diferente. Pero, de todos los municipios en la lista, es el que presenta el peor panorama en cuanto a disponibilidad de recursos. Los demás ejecutivos municipales dijeron contar con entre 10 a 20 policías municipales. Aquí, sin embargo, hay solo tres. Por ello, aceptó que descansan en la aportación que la Policía estatal les da cuando identifican problemas.

Indicó que por sus costas entra mucha droga. Dijo que esto ha llevado a jóvenes de la escuela superior Alfonso Casta Martínez a involucrarse en ese mundo. Para combatirlo, indicó que llevan muchas orientaciones de parte de agencias estatales, como la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. También promueven muchas actividades en la escuela.

“Son pocos jóvenes en este ambiente que pueden afectar a otros, pero se ataja de una manera rápida”, contó.

El otro problema que han enfrentado se debe a las cabalgatas. Por ello, decidieron mediante ordenanza municipal prohibir las mismas después de las 6:00 p.m. y que no entren a la zona urbana.

“Con la escasez de policías, se hacen de tripas corazones. Ha sido bien fuerte esto, pero ha rendido frutos”, aseguró La Fuente.

Cabe destacar que Maricao integró este selecto grupo de municipios que no habían registrado asesinatos hasta el pasado sábado, cuando se registró un incidente de violencia doméstica en el que un hombre murió a manos de su esposa.

Previo al crimen, el alcalde Wilfredo Ruiz no expresó ninguna otra fórmula diferente a la que ya revelaron sus compañeros alcaldes para que no se reportaran asesinatos.

“Pues, nosotros aquí en Maricao estamos en un acuerdo colaborativo, tanto con la Policía estatal, con la municipal. Llegamos a un acuerdo para estar dando ronda día y noche en todos los barrios. Además de ello, también tenemos la colaboración con los comerciantes que han mantenido control de las actividades que hacen, y esto ha evitado que aquí en Maricao, hasta hoy, podemos decir que hay cero criminalidad. Además, Maricao siempre se ha distinguido de ser un pueblo tranquilo y ese el germen de la criminalidad, gracias a Dios, no ha llegado aquí en Maricao”, puntualizó.

Aludió a que tener actividades para la juventud y promover que los padres sean activos en las mismas les ayudó a evitar los asesinatos.