Las autoridades continuaban investigando todos los ángulos que rodean a la intervención del artista urbano y compositor Zion, quien fue arrestado en la noche del domingo por manejar en estado de embriaguez.

Félix Gerardo Ortiz Torres, nombre real del intérprete de 44 años, fue detenido por la Policía a eso de las 10:00 p.m. durante una intervención en la Ruta 66, en Río Grande.

Según datos preliminares, ofrecidos por comandante del área policíaca de Fajardo, Carlos Nazario Lebrón, a eso de las 9:30 p.m. se recibió una llamada en el precinto de Luquillo sobre un presunto secuestro, por lo que se intervino con Ortiz Torres, vecino de Carolina, en el kilómetro 17.7 del expreso Roberto Sánchez Vilella, mientras manejaba una guagua Dodge RAM, 1500, color negro y del 2023.

PUBLICIDAD

Durante la llamada se ofreció la descripción de dos vehículos y su localización. Además, se indicó que se presumían armados.

“A las 9:30 de la noche (del domingo) surge una llamada inicial de un alegado secuestro. A raíz de esa llamada, es que se interviene con él y entonces, posterior a eso, se dan los elementos de embriaguez. El agente Héctor Fébres le realiza la prueba en la División de Tránsito de Fajardo y quedó bajo arresto”, detalló Nazario Lebrón.

El exponente arrojó 0.273% en la prueba de alcohol por aliento. Por ley está prohibido que las personas mayores de 21 años conduzcan con una concentración de alcohol de 0.08% o más.

En la guagua de Zion viajaban como pasajeros un hombre y una mujer. En otro auto que le acompañaba, marca BMW y color blanco, iba un hombre y otra mujer. Ninguno ha sido identificado.

El fiscal Pedro Vargas citó a las partes a la fiscalía para tomarle declaración jurada, con excepción de Zion, quien permanecía en la celda del cuartel mientras se consultaba el caso.

El artista fue trasladado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Río Grande para evaluar su estado de salud. El comandante agregó que es una medida de rutina.

A su salida del cuartel de Río Grande hacia el CDT, Zion expresó a los medios de comunicación que ayer se encontraba en un yate en la isla de Palomino. “Yo nunca he tenido problemas con mujeres, nunca”, sentenció.

PUBLICIDAD

Al preguntársele sobre la denuncia de secuestro, el exponente rispostó: “Eso es mentira”.

Sobre las presuntas alegaciones de la violencia doméstica contra el artista, Nazario Lebrón dijo que el agente investigador consultará también con el fiscal la información que surgió inicialmente sobre esta alegación, para que evalúe la totalidad de la evidencia.

“Una vez el fiscal tenga el insumo de las partes, incluyendo a las que iban en los dos vehículos, entonces determina si hay o no hay elementos de violencia doméstica... esas son alegaciones hasta que el fiscal no determine si se cometió un delito”, aclaró.

El comandante no aclaró si alguna de las dos mujeres entrevistadas tiene alguna relación o no del artista.

“Solamente hasta ahora hay elementos para la embriaguez, porque se le hizo una prueba y por eso es que está en la celda, pero de ahí en adelante es determinación del Ministerio Público basado en las entrevistas que haga si hay elementos de cualquier otro delito”, finalizó.

No se trata de la primera vez que el cantante urbano enfrenta la Ley por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

En marzo de 2019, Zion fue detenido en Miami, Florida, tras arrojar .08% en la prueba de aliento para medir el consumo de bebidas alcohólicas. Varias semanas después, se disculpó públicamente por la situación.

“La semana pasada, estuve con unos amigos en mi departamento disfrutando de una noche libre”, reveló entonces mediante declaraciones escritas.

“Desafortunadamente, tomé un par de copas de vino y salí un momento manejando mi carro para buscar comida y regresar, y no pensé en las consecuencias. Fue un error humano que no debió haber pasado. Hoy, las noticias se han enfocado en mi arresto y, debido a esto, yo personalmente quiero disculparme ante mis fanáticos y los medios por mis acciones”, agregó.