( Suministrada por la Policía )

Un hombre al que presuntamente se le ocuparon armas ilegales y drogas durante una intervención de la División de Inteligencia y Arrestos de Carolina, fue arrestado ayer, miércoles, en la calle Júpiter de la urbanización Ursubal, en Canóvanas.

El detenido fue identificado en el informe de novedades de la oficina de prensa de la Policía como Fabián Boria Bultrón, de 26 años.

Se alega que le ocuparon un rifle con sus tres cargadores y 123 balas, 83 municiones calibre .40, una pistola Glock, modelo 22, del mismo calibre .40, alterada para disparar de manera automática y cuatro cargadores.

Se incautó diez cápsulas de crack, la misma cantidad de decks de heroína, 43 bolsitas con cocaína, 24 copos con marihuana y $307 en efectivo.

De acuerdo con la investigación, Boria Bultrón figura como sospechoso de varios incidentes violentos ocurridos en Canóvanas y antecedentes penales por violaciones a la Ley de Armas y por violencia doméstica.

La intervención es parte de las iniciativas para la prevención de delitos violentos.

El caso se consultará con la Fiscalía Federal una vez la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tome jurisdicción del caso y custodia del detenido.