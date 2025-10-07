Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Fajardo se encuentran diligenciando tres órdenes de allanamiento en apartamentos del residencial El Cemí en Luquillo.

Al momento, una pareja que vivía en uno de los apartamentos con cinco menores de edad fue arrestada tras ocupar sustancias controladas.

Se le dio conocimiento al Departamento de la Familia para que evalué el caso.

Personal del Departamento de Vivienda se encuentra evaluando el inventario de apartamentos desocupados en el complejo de vivienda pública y la cantidad en la que viven personas sin autorización.