Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Servicio Preventivo de Ponce, llevaron a cabo una intervención en el residencial Gándara anoche tras recibir un reporte de disparos.

Según el informe policial, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificando sobre tiros en el área. Al llegar frente al edificio E-7, los agentes localizaron un vehículo Nissan Versa blanco, del 2012, en cuyo interior se encontró un rifle de alto calibre, cinco cargadores y 163 municiones calibre .223/5.56.

El vehículo y el arma fueron ocupados para fines de investigación.
Además, dentro del vehículo se hallaron una cartera con identificaciones, un pasamontaña negro, guantes y la tablilla FGP609.

