Ocupan potente rifle y más de 100 municiones tras llamada por disparos en Ponce
Se localizaron dentro de un carro.
Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Servicio Preventivo de Ponce, llevaron a cabo una intervención en el residencial Gándara anoche tras recibir un reporte de disparos.
Según el informe policial, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificando sobre tiros en el área. Al llegar frente al edificio E-7, los agentes localizaron un vehículo Nissan Versa blanco, del 2012, en cuyo interior se encontró un rifle de alto calibre, cinco cargadores y 163 municiones calibre .223/5.56.
Además, dentro del vehículo se hallaron una cartera con identificaciones, un pasamontaña negro, guantes y la tablilla FGP609.
El vehículo y el arma fueron ocupados para fines de investigación, mientras las autoridades continúan con la pesquisa bajo la Ley de Armas.