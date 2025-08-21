La Policía intervino con un estudiante en una escuela de Morovis, al que le ocuparon un arma de fuego en su mochila.

Los hechos se registraron a eso de las 2:30 de la tarde, en la escuela Jaume Collazo del Río, localizada en la avenida Corozal del mencionado municipio.

La intervención se produjo luego que otra estudiante alertara a la maestra que el estudiante, de unos 15 años tenía consigo una pistola calibre nueve milímetros. Fue la directora de la escuela quien se comunicó con la Policía, tras lo que el agente José O. Alvarado, del distrito de Morovis, acudió al plantel.

Al lugar también llegó la madre del menor y en presencia de ésta, procedieron a revisar la mochila del menor, residente de Ciales, en la que hallaron el arma. El caso le fue referido al agente Edgardo Carrero, de la división de Ayuda Juvenil del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quien consultaría el caso con un procurador de menores para la posible radicación del mismo.

Este es el más reciente de varios incidentes registrado en las escuelas del país en las últimas horas, luego que ayer se denunciara que un estudiante fue víctima de una brutal golpiza en el baño de una escuela en Caimito y que otro menor fuese víctima de una agresión con una tijera en una escuela de Santurce, poco antes del mediodía de hoy.