Varios casos de apropiación ilegal fueron reportados ayer en estacionamientos de centros comerciales en Caguas, donde al menos cuatro personas denunciaron que sus vehículos fueron forzados y objetos de valor, incluyendo documentos, herramientas y hasta un arma de fuego, fueron robados.

El primer incidente ocurrió a las 2:23 p.m. en el estacionamiento de Costco en Plaza Centro. Un hombre de 76 años informó que alguien forzó la cerradura de su vehículo, un Ford Transit Connect XL del año 2015, y se llevó un maletín de cuero valorado en $600, que contenía documentos con cheques en blanco del Banco Oriental.

Horas más tarde, a las 5:34 p.m., otro hombre de 30 años denunció un caso similar en el estacionamiento de Home Depot, donde individuos desconocidos accedieron a su Ford Transit T350 del año 2020 y robaron herramientas especializadas, entre ellas una máquina de destape, un “shipping hammer” y una ponchadora, además de dos carteras.

Poco después, a las 6:16 p.m., en el mismo estacionamiento, un hombre de 40 años reportó que le sustrajeron un bulto del interior de su vehículo Ford Transit Connect XL del 2007, el cual contenía una pistola marca Smith & Wesson calibre 9mm con nueve municiones. El perjudicado no pudo ofrecer el número de serie del arma.

Finalmente, a las 6:13 p.m., en el estacionamiento de Sam’s Club en Plaza Centro, otro ciudadano informó que le forzaron su vehículo Ford Transit del año 2017 y se llevaron un bulto con múltiples pertenencias, incluyendo documentos personales, llaves de su negocio, dinero en efectivo, y varios cheques, tanto cobrados como en blanco.

No se reportaron arrestos relacionados a estos casos. La Policía continúa investigando.