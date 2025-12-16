El empresario colombiano Oscar Santamaría Torres, implicado en múltiples casos de corrupción en municipios populares y penepés, pasará la Navidad en familia.

Según se revela en su expediente en el Negociado Federal de Prisiones (BOP, en inglés), Santamaría Torres cumplirá su pena de cárcel tan pronto como el próximo lunes, 22 de diciembre. De inmediato, iniciaría a cumplir una libertad supervisada de tres años.

En la actualidad, el convicto se encuentra en una casa media, que le permite salir a trabajar o visitar a su familia durante el día, pero debe pernoctar en la instalación federal.

Santamaría Torres fue sentenciado a dos años y medio de prisión, tras haber alcanzado un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal por haber pagado sobornos a varios alcaldes a cambio de millonarios contratos municipales a favor de sus empresas. Ingresó a una prisión federal el 2 de mayo de 2024. Pero, por las bonificaciones que reciben los presos federales, sólo cumplió alrededor de un año y siete meses de cárcel. La mayor parte de su condena la cumplió en la prisión Montgomery FPC, en Alabama, donde se encuentra el convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero.

En un inicio, se preveía que el empresario completara su pena de cárcel el 21 de enero próximo. Luego, se adelantó al 6 de enero y, finalmente, el BOP informó que sería el próximo lunes.

Santamaría Torres se declaró culpable en noviembre de 2021, bajo un acuerdo con la Fiscalía federal para cooperar en las investigaciones por corrupción que realizaban. Varios alcaldes y empresarios, entre los que se encontraban los exalcaldes de Guaynabo y de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, fueron parte de su esquema corrupto.

También resultaron convictos los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, así como los empresarios Mario Villegas, Raymond Rodríguez y José Bou.

El esquema detallado por la Fiscalía federal expone que los empresarios pagan sobornos a los alcaldes a cambio de contratos para sus empresas o mantener los mismos.

Como parte de su sentencia, Santamaría Torres debe pagar una multa de $100,000 y devolver $6 millones.