Las autoridades radicaron cargos contra Jensen O. Resto Figueroa, de 28 años y residente de Hatillo, por presuntamente agredir a su hija de 7 años con un gancho de plástico y una correa de nilón, informó la Policía de Puerto Rico.

Los presuntos hechos ocurrieron el pasado 17 de septiembre en el pueblo de Hatillo. Tras la investigación, la fiscal Loures E. López Lugo instruyó radicar un cargo por maltrato a menor, bajo la Ley 57 para la Prevención del Maltrato.

El caso fue presentado ante el juez Francisco Santiago López, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien determinó causa para el arresto y fijó una fianza global de $5,000, la cual no fue prestada, por lo que Resto Figueroa fue ingresado en la cárcel de Bayamón.

La vista preliminar está pautada para el 2 de octubre.

La investigación estuvo a cargo de la agente Brenda Pérez Colón, bajo la supervisión de la teniente Saryadi Del Pilar Abreu, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menor del área de Arecibo.