La vista preliminar contra Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, imputada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, está señada a comenzar a las diez de la mañana de hoy, lunes, tras su suspensión del jueves de la semana pasada a petición de la defensa, representada por las licenciadas Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).

Ayer, domingo, Revelles Ponce y Jiménez Emmanueli, radicaron una moción solicitando al Tribunal de Primera Instancia la paralización de los procedimientos y el Departamento de Juticia (DJ) sometió su oposición.

La jueza había indicado que si no mediaba una orden de paralización del Tribunal de Apelaciones, que es de mayor jerarquía la vista preliminar comenzaría hoy, reveló la licenciada Jiménez Emmanuelli.

Las licenciadas habían solicitado al tribunal la entrega de una minuta firmada de la vista argumentativa del 9 de noviembre y de la Resolución de la jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, quien declaró “no ha lugar” a la moción radicada por la defensa que alegaba que la capacidad mental de su representada es equivalente al de una niña de 10 años y siete meses y que su caso debía ser devuelto al Tribunal de Menores.

Ayer, domingo, lograron la radicaron un recurso de revisión al Tribunal de Apelaciones a la determinación de la jueza Córdova Ponce y se le notificó junto con la petición de la paralización de los procedimientos.

Otro asunto del caso se resolvió el viernes pasado, cuando el juez de Primera Instancia de Aibonito, Raúl Rodríguez Quiles, determinó que una prima adolescente de Pratts Rosario tendrá que testificar en corte abierta y no en circuito cerrado como solicitó el Ministerio Público.

Por escrito, el togado concluyó que la menor proyectó que está ubicada en tiempo y espacio, reconoce su participación en el proceso judicial y tiene la estamina suficiente para participar como testigo sin que la presencia en sala de la imputada le vaya a causar un disturbio emocional serio.

No obstante, se había planteado que la menor estaba atravesando por un trauma emocional por el crimen de Gabriela Nicole y el proceso judicial ya que se encontraba vulnerable para declarar sobre los hechos.

El jueves se llevó a cabo una vista de necesidad, solicitada por el Ministerio Público, en la que las partes presentaron sus argumentos.

“El derecho a la confrontación es un derecho constitucional que ostenta todo imputado de delito. Este incluye el careo con los testigos de cargo. Este derecho constitucional como muchos otros podría ceder ante un interés apremiante del estado, en este caso el interés de proteger a una testigo de sufrir un disturbio emocional al tener que testificar frente a la imputada, pero se tiene que demostrar la necesidad de limitar el derecho constitucional a la confrontación”, lee un segmento de la determinación del juez, quien concluyó que el Ministerio Público no cumplió con su carga probatoria.

No se conoce si los fiscales apelarán la decisión.

Avilés Cabrera, quien tenía 17 años para la fecha de los sucesos, fue acusada junto a su progenitora, Elvia Cabrera Rivera, por el asesinato, en común y mutuo acuerdo, con un arma blanca de la adolescente de 16 años, ocurrido el 11 de agosto, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.