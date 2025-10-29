Un hombre perdió la vida en medio de un accidente de un vehículo todoterreno registrado en la tarde de este martes, en el kilómetro 3.0 de la carretera PR-437, en el camino El Llano del barrio Charcas en Quebradillas.

La Policía fue alertada sobre el incidente a eso de las 4:50 p.m. de ayer, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Durante las entrevistas a testigos se les notificó a los patrulleros, que José A. Pérez Santiago de 48 años, conducía un Can Am marca Odus UTV 800cc, modelo Junglecross, color negro y del año 2025, cuando hizo un viraje perdiendo el control del volante lo que provocó que se volcara.

Como resultado del accidente el pasajero Ryan Louis Mercado Romero de 27 años sufrió lesiones de gravedad que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

El conductor y un tercer pasajero, identificado como Moisés Muñiz Pérez de 49 años resultaron ilesos, no obstante, ambos fueron examinados por paramédicos.

El agente Kevin Millet Molina de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, quien tiene a cargo la investigación le realizó la prueba de alcohol mediante el aliento al conductor la cual arrojó resultados negativos.

El fiscal Luis Martínez Otero ordenó el levantamiento del cadáver y la ocupación del vehículo todoterreno.