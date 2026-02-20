La vista preliminar en el caso de Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera por el asesinato de Gabriela “Lela” Nicole Pratts Rosario ocurrido en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, continuó este viernes con el testimonio del patólogo forense Javier Serrano Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), quien realizó la autopsia de la víctima.

El experto había revelado durante la vista preliminar de la progenitora de Avilés Cabrera, Elvia Cabrera, que la herida de arma blanca que le causó la muerte le perforó su corazón.

En total, la adolescente recibió 11 heridas de arma blanca, una alargada en la parte posterior derecha de la cabeza, cuatro en el tórax, cinco en el muslo y glúteo izquierdo y otra en el antebrazo derecho, de las cuales detalló su tamaño, trayectoria, longitud, ancho y profundidad.

El tipo de herida explicó, permitió una pérdida de sangre sustancial y considerable y el colapso del pulmón izquierdo, lo que eventualmente le produjo la muerte.

Durante la vista pasada, testificó Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo, amiga desde niña y vecina de la imputada, que estuvo presente durante los hechos, pero no vio quién la apuñaló.

Tras narrar lo que hizo en la tarde y noche del 10 de agosto de 2025 durante las actividades del cierre del verano del municipio y detallar los grupos que se encontraron presentes en el desvío, que fue escenario de varias peleas, la joven estudiante de 18 años declaró que cuando salían del lugar, Antho le dijo llorosa dos veces: “‘¡Gaba, Gaba la apuñalé!’... Ella me enseñó las manos y tenía cortaduras y estaba llena de sangre.”

Luego se montó en el carro que manejaba Elvia Cabrera Rivera, madre de Anthonieska, junto a la imputada, que iba en el medio del asiento posterior, su hermana Anthiany, y un joven que no conoce que estaba en el asiento del pasajero frontal.

Narró que primero dejaron al joven en la comunidad El Coquí, y luego llegaron hasta la residencia de Elvia y Anthonieska. La testigo optó por irse a pie a su residencia.

Al ser increpada por la licenciada Anthelyn Jiménez Emmanueli quien, junto a María Soledad Sáez Matos, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), representan a la imputada, describió la cortadura como “razpasos” que no pudo precisar si fueron ocasionados por una caída.

A su vez, afirmó que no le vio manchas de sangre en la ropa ni tampoco ningún objeto en la mano.

A eso de las 3:00 a.m. le envió un mensaje a Antho a través de TikTok en el que le preguntó: “ya sabes, ¿verdad?”, refiriéndose a que Lela había muerto.

A preguntas del fiscal Orlando Velázquez Reyes, agregó que su amiga le advirtió “tú vas a hacer lo que mami te diga” y ella le preguntó “¿Y tú?”. La respuesta fue: “tú, simplemente, vas a hacer lo que mami te diga”.

Sin embargo, le admitió a la licenciada Jiménez Emmanueli que no podía afirmar que fue su amiga de la infancia la que le respondió el mensaje.

Durante esa mañana, su padre le pidió que fuera hasta su residencia y él la llevó ante las autoridades donde dijo declaró “la verdad”, refiriéndose a la declaración jurada que prestó.

En el documento, la fiscal Brenda Lee Soto le advirtió que en ese momento estaba siendo entrevistada como posible sospechosa de delito. La joven replicó que no recuerda que se lo hayan dicho.

Al ser cuestionada sobre la conversación con su padre y si este manifestó que “la iba a llevar al cuartel para entregarla”, el fiscal intervino para rechazar tales comentarios como si fuera admisiones.

La defensa mostró un documento de advertencias Miranda para sospechosos de delitos (en este caso faltas porque era menor de edad), relacionado con una segunda entrevista realizada por el agente investigador, después de que declarara que Antho había apuñalado a Gabriela. En ese entonces se le tomó la declaración jurada.

Los hechos en cuestión se iniciaron mientras Figueroa Arroyo se encontraba con sus amigas en la esquina del negocio La Placita Martínez, y Mariathny recibió una llamada de Fabiola (ambas hermanas de padre de Antho), quien estaba molesta porque no aceptaba la relación que tenía con su novia, por motivos de edad y estilo de vida.

Testificó que al llegar al desvío para encontrarse con Fabiola se inició una discusión. Fabiola golpea a Mariathny en la boca y ella le responde con otro puño. Contó que se sentó en el asiento del pasajero de un vehículo a mirar lo que sucedía.

Anthonieska trató de separarlas. En ese momento, Lela estaba sentada sobre la valla de la acera y la pelea era en el área verde. Llegaron las madres de Antho y Lela, Elvia y Lisandra, respectivamente, preguntando por lo que ocurría.

Siguió narrando que las peleas continuaron escalando y Anthiany (hermana de Antho) y Lismary (hermana de Lela) ya estaban discutiendo porque acusaba a esta última de “siempre tenía problemas por bocona”.

Después de golpearse se separaron y volvieron a pelear. Ya para ese momento Lela y Antho también se enfrascaron en otro incidente de agresión.

A su vez, Anthonieska y Gabriela Nicole se estaban agarrando por el pelo y Elvia y Lisandra estaban “jaltándose a los puños”.

Al intentar separarlas “Lisandra (madre de Lela) me coge por el pelo. Estábamos en el carril derecho y llegamos hasta el carril izquierdo. Después de ahí nos separaron y cuando yo me viro veo a Lela tirada en el piso.”

- “¿Cómo estaba ella (Gabriela Nicole)? “, cuestionó el fiscal.

- “Estaba con las manos para arriba y tenía el muslo derecho lleno de sangre”, detalló Figueroa Arroyo.

Sobre la razón para no interponerse para separar a su amiga Anthonieshka, respondió que ya otras personas se habían acercado para hacerlo, aunque no las pudo identificar ni precisar la cantidad.

En su línea de interrogatorio, el fiscal le preguntó por el tamaño y el color de la cartera de Elvia Cabrera, y en contraste a la primera testigo, Betzaida Caratini Ortiz, tía política de la víctima, que aseguró que era oscura, dijo que la vio color crema en tonos claro y oscuro y de unas 14 pulgadas.

A Anthonieska, que tenía 17 años al momento de los hechos, se le radicaron cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, en común y mutuo acuerdo con su madre, Elvia Cabrera Rivera, cuyo caso se ve por separado en etapa de juicio.