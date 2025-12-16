Un accidente de tránsito de carácter fatal con un peatón se registró en la tarde de hoy, cerca de las 6:17 p. m., en el expreso PR-52 Luis A. Ferré, a la altura del kilómetro 12.4, en dirección de Caguas hacia San Juan.

Según información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre sin signos vitales.

La persona perjudicada no ha sido identificada y falleció a consecuencia de múltiples traumas sufridos tras ser arrollada por un vehículo, cuyo conductor abandonó la escena.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.