Peatón muere arrollado en el expreso PR-52; conductor abandona la escena
La persona perjudicada no ha sido identificada.
Un accidente de tránsito de carácter fatal con un peatón se registró en la tarde de hoy, cerca de las 6:17 p. m., en el expreso PR-52 Luis A. Ferré, a la altura del kilómetro 12.4, en dirección de Caguas hacia San Juan.
Según información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre sin signos vitales.
La persona perjudicada no ha sido identificada y falleció a consecuencia de múltiples traumas sufridos tras ser arrollada por un vehículo, cuyo conductor abandonó la escena.
Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.