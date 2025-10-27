Un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo en la noche del domingo, en un accidente ocurrido en la carretera PR-2, kilómetro 57.6, en el municipio de Barceloneta, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, la conductora de un Chevrolet Malibu del año 1978, identificada como Edith Rodríguez Lugo, transitaba por el mencionado tramo cuando impactó al peatón Ángel Ríos Rivera, quien intentaba cruzar la vía en un área con poco alumbrado y que no está designada como paseo peatonal.

A raíz del impacto, Ríos Rivera cayó al pavimento y sufrió heridas de gravedad. Paramédicos lo transportaron al Hospital Manatí Medical Center, donde posteriormente falleció a las 6:59 de la noche.

El agente Fernando Soto Otero, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, tiene a su cargo la investigación del caso.