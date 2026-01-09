Un peatón murió atropellado esta mañana frente a la farmacia San José, ubicada en la carretera 865, en Toa Baja, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, los hechos se reportaron a eso de las 6:30 a.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar al lugar, el conductor de un Toyota Corolla blanco indicó que la víctima cruzó de manera repentina, lo que provocó el impacto.

El peatón sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto. Hasta el momento, ni la víctima ni el conductor han sido identificados.

Agentes de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.