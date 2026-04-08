Un peatón murió atropellado por varios vehículos a eso de las 4:05 de la madrugada de hoy en el kilómetro 17.1 de la carretera PR-30, en jurisdicción de Juncos, informó la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, un hombre que conducía una guagua Toyota Tacoma del año 2012 impactó al peatón, quien acto seguido fue arrollado por otros vehículos.

El conductor de la Tacoma, así como otros dos conductores, se detuvieron en el lugar.

Debido a la gravedad de las heridas, el peatón no ha podido ser identificado.

El tránsito permanece cerrado en dirección de Las Piedras hacia Juncos, desde el kilómetro 17.1. Las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas como la carretera PR-189.

La agente Jocelyn Nogueras, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.