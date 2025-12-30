Una persona perdió la vida tras ser arrollada por un vehículo de motor, en hechos reportados en horas de la tarde de hoy en el municipio de Aguada.

El incidente ocurrió a eso de las 3:30 p.m. en la carretera 411, kilómetro 1.0 del barrio Jaguey en Aguada.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. El perjudicado fue transportado de inmediato al hospital Buen Samaritano de Aguadilla donde falleció mientras recibía atención médica.

De momento no se ofrecieron detalles sobre la identidad del perjudicado.

Se informó que el conductor del vehículo involucrado en el accidente se detuvo en la escena, pero de momento no se ofrecieron detalles sobre el conductor o el vehículo.

El agente Misael Cordero, adscrito al Distrito Policíaco de Aguada tomo la querella y agentes de la división de Patrullas de Carreteras de Aguadilla se hicieron cargo de la pesquisa.