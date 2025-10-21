Un peatón de 82 años perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo en la avenida Luis Muñoz Rivera, frente a la farmacia Caridad, en Hato Rey, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el accidente ocurrió durante horas de la noche del lunes, cuando el conductor Cándido Malavé Lebrón, de 56 años y residente de Maunabo, transitaba en un Toyota Corolla blanco del 2009 y, por razones que aún se investigan, impactó al anciano con la parte frontal del vehículo.

El fuerte golpe provocó que la víctima -quien no ha sido identificado- saliera expulsada y cayera sobre el pavimento, falleciendo en el acto debido a la gravedad de las heridas.

A Malavé Lebrón se le realizó la prueba para detectar alcohol en su organismo, la cual arrojó un resultado negativo de 0.00 %, confirmó la Policía.

La agente Saralynnette Cantres, de la División de Patrullas de Carreteras del área de San Juan, junto a la fiscal Jeannette Negrón, se hicieron cargo de la pesquisa.