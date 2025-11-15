La Policía solicitó este sábado colaboración ciudadana para dar con el paradero de un adolescente de 14 años reportado como desaparecido por su custodio legal desde la mañana del pasado miércoles.

El adolescente fue identificado como Caleb Antonio Vélez Sánchez, residente en Trujillo Alto.

Según informó su custodio legal, Lilly Cabán Hernández, “el menor fue visto por última vez en horas de la mañana del 12 de noviembre de 2025, cuando fue llevado a la escuela Medardo Carrazo, en Trujillo Alto. Posteriormente, al momento en que su cuidadora acudió a recogerlo, este no se encontraba en el plantel escolar y desde entonces se desconoce su paradero”.

PUBLICIDAD

Vélez Sánchez fue descrito como de tez blanca, 5’9’’ de estatura, 138 libras de peso, ojos color marrón y cabello rizo rojo. Al momento de su desaparición, vestía uniforme escolar, consistente en camiseta tipo polo color vino, pantalón negro y abrigo con capucha color negro.

Agentes de la policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina investigan.

Si usted tiene información sobre el paradero de esta persona que ayude a la Policía de Puerto Rico a localizarlo, puede comunicarse confidencialmente a través de los siguientes números telefónicos: (787)343-2020 o (787) 257-7500.