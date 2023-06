Tras la fuerte crítica lanzada por el exponente de música urbana Arcángel sobre el sistema de justicia en el país, el gobernador Pedro Pierluisi expresó este jueves que “es entendible que se sienta así, que tenga esa frustración”.

Más, sin embargo, el también exsecretario de Justica no señaló que sea necesario hacer cambios drásticos para que ese sistema de justicia deje de ser “una porquería”, según lo cualificó Arcángel. Se limitó a indicar que busca que las agencias de ley y orden tengan más recursos para responderle al país.

“Hay que recordar que todos los días el sistema de justicia atiende miles de casos y lo que estamos haciendo es múltiples cosas. Por ejemplo, tenemos más fiscales atendiendo casos de violencia doméstica, por dar un ejemplo. Por otro lado, se le están dando mejores equipos al Departamento (de Justicia). Ahora mismo se está tramitando un aumento en su presupuesto y seguiremos, seguiremos vigilando que no sólo el Departamento de Justicia, los tribunales cumplan su misión, la propia Policía”, sostuvo Pierluisi, tras participar de la graduación de unos 129 nuevos bomberos en el Coca Cola Music Hall, en el Distrito de Convenciones de Miramar.

Añadió que, “en cuanto a esa expresión (de Arcángel), es que obviamente viene de alguien que está impactado por un suceso trágico y porque quiere justicia rápida. Y como bien se ha dicho, la justicia tardía no, no es justicia. Pues, el reclamo viene de ahí y, entonces, lo importante es que ese caso en particular se maneje bien. Estaremos pendientes que se maneje bien, adecuadamente, así que eso es lo que te puedo decir. Pero, realmente, a Justicia se le está dando atención, igual que a la Policía, a todas las entidades de ley y orden le estamos dando atención”.

Se le cuestionó qué hará para que las víctimas logren tener una justicia rápida y no tardía, a lo que respondió que para que esta ocurra “hay una combinación de factores. Por un lado, está el rol de los jueces y juezas, está el rol de los fiscales, está el rol de la Policía, está el rol de las víctimas de delitos, que también tienen un rol, porque muchas veces tienen que declarar en estos procesos. Así que es un asunto complejo. Lo importante es que todas estas entidades tengan los recursos necesarios. Seguimos en lucha con la Junta de Supervisión (Fiscal) para que le dé prioridad al área de ley y orden”.

Arcángel criticó el sistema de justicia por las múltiples dilaciones que ha tenido el caso judicial que enfrenta Mayra Enid Nevárez Torres, la conductora acusada de la muerte de su hermano Justin Santos, quien falleció en 21 de noviembre de 2021.