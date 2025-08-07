Un vecino una residencia que ubica en la urbanización Toaville en el barrio Sabana Seca, en Toa Baja, fue agredido durante un asalto a eso de las 12:09 a.m. de hoy, jueves.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por el perjudicado, una mujer entró a su residencia y mediante fuerza e intimidación lo despojó de una cartera color negra, con documentos personales y dinero en efectivo.

En medio del forcejeo, la víctima resultó con una herida en la parte posterior de la cabeza, siendo atendido en una sala de emergencias y ya fue dado de alta.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, continuará con el caso.