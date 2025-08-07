Pilla agrede a un hombre en medio de un asalto en Toa Baja
La mujer lo sorprendió en su habitación.
PUBLICIDAD
Un vecino una residencia que ubica en la urbanización Toaville en el barrio Sabana Seca, en Toa Baja, fue agredido durante un asalto a eso de las 12:09 a.m. de hoy, jueves.
De acuerdo con la información preliminar suministrada por el perjudicado, una mujer entró a su residencia y mediante fuerza e intimidación lo despojó de una cartera color negra, con documentos personales y dinero en efectivo.
En medio del forcejeo, la víctima resultó con una herida en la parte posterior de la cabeza, siendo atendido en una sala de emergencias y ya fue dado de alta.
La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, continuará con el caso.