Armado con un tubo de metal de reja, un hombre presuntamente cometió un asalto a las 4:50 de esta madrugada a través del servicarro del Burger King que ubica en la avenida Font Martelo, en Humacao, informó la Policía de Puerto Rico.

El cajero del establecimiento indicó a la Uniformada que el sospechoso llegó a la ventanilla y lo amenazó para que entregara todo el dinero de la caja registradora, a lo que accedió.

El asaltante se marchó del lugar con rumbo desconocido. No se reportaron heridos.

La Policía Municipal realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao.