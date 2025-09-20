Un motociclista que transitaba por la carretera PR-142, conocida como el desvío hacia Corozal, fue interceptado por cuatro maleantes que lo hirieron de bala y le llevaron su motora, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada (’carjacking’) ocurrió a eso de la 1:50 a.m. de este sábado, en el sector La Claridad, en Dorado.

El informe policiaco indica que “mientras (el perjudicado) conducía su motora por la carretera PR-142, en dirección hacia la carretera PR-2, fue interceptado por un vehículo rojo con aproximadamente cuatro ocupantes y apuntándole con un arma de fuego, le profirieron palabras soeces y lo despojaron de una motora Taizhou Qianxin, modelo Tank 200, color blanco, del año 2024 (tablilla 317076M), donde en su interior había dos cargadores y varias municiones, para la cual tiene licencia”.

Los individuos se marcharon en la motora, pero realizaron un disparo que alcanzó al perjudicado en el muslo derecho.

Se informó que el herido fue transportado a una institución hospitalaria de Dorado en condición estable.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja está a cargo de la investigación.