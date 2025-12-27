La Policía investiga varios robos registrados en negocios de Toa Baja y Morovis.

Uno de los incidentes ocurrió a eso de las 7:55 p.m. de ayer, viernes, en la tienda Arecibo Home Center, localizada en la carretera PR-2, del barrio Candelaria de Toa Baja.

Allí escalaron la tienda, se llevaron equipos y enseres para una remodelación durante un escalamiento.

“Manifestó el perjudicado que alguien, el cual desconoce, le ocasionó daños a la puerta principal del almacén del establecimiento, logrando acceso al interior, apropiándose de múltiples herramientas. El valor estimado entre los daños ocasionados y las herramientas hurtadas sobrepasa los $9,000″, dice el informe policiaco.

El caso será referido al Cuerpo de Investigación Criminal de Bayamón.

Mientras, en Morovis los pillos escalaron dos negocios de comidas en la madrugada de este sábado. Ambos están ubicados en la carretera PR-137, del barrio Morovis Norte.

El primero escalamiento ocurrió en el Taco Maker.

“El agente Larregui, adscrito al distrito de Morovis, observó que la ventana corrediza del servi-carro se encontraba abierta. Al localizar el propietario de dicho lugar, verificó y solo faltaba el cuadre (Petty cash) de la tienda de $400 en efectivo”, informó la Policía.

El segundo lugar escalado fue el restaurante Wing and Fried & Sabor Frappe

“Alguien, utilizando un objeto contundente, forzó la cerradura de la ventana del servi-carro, logrando acceso al interior, apropiándose de dos cajas registradoras, color blanca, y en su interior con $200 dólares cada una. Además, entraron a un cuarto, donde se llevaron un DVR de las cámaras de seguridad del local y se apropiaron de $1,950 en efectivo, que se encontraba en el interior de una caja de seguridad, color negra y de otra caja de seguridad se apropiaron de $100 en efectivo. Los daños no fueron estimados”, detalla el parte de prensa.

Los agentes Luis Larregui y Otilio Natal, adscritos al distrito de Morovis, investigaron de manera preliminar. El caso quedó bajo la División Delito contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo.