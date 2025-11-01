Unos maleantes realizaron un escalamiento en los predios del fortín San Jerónimo del Boquerón, detrás del hotel Caribe Hilton, en San Juan, llevándose equipo valorado en sobre $5,000, informó la Policía.

El informe policiaco indica que “alguien forzó varias cerraduras y candados obteniendo acceso a los predios, apropiándose ilegalmente de un estuche con equipo de laboratorio PH, Air Scribe Kit, Air Needle Tool, Air Impact Tool, una balanza, un compresor y un taladro, un cepillo marca Makita, dos cámaras fotográficas, una marca Nikon y otra Kiev 888, y una caja de herramientas".

El perjudicado valoró la propiedad en $5,150 aproximadamente.

Personal de la División de Servicios Técnicos tomó 83 fotos como evidencia del escalamiento.

Este caso lo investigó preliminarmente la agente Rose Cruz, del Precinto de San Juan y Santurce, quien lo refirió a los agentes de la División de Propiedad del Cuerpo de investigaciones Criminales de San Juan para que se continúen con la pesquisa.