El negocio La Placita Café Teatro Las Piedras, ubicada en la calle José Celso Barbosa en el casco urbano de ese municipio, fue escalado, según se percataron durante la mañana de hoy, viernes, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La querellante denunció que alguien forzó el portón del comercio, logrando acceso al interior y apropiándose de una máquina de hacer café marca Profite Pro 700 color plateado, un molino de moler café, una mesa en acero inoxidable, un televisor de 50″, una consola de juegos PlayStation 5 y dos taladros.

Además, le causaron daños a dos cajas registradoras.

El valor total de la propiedad hurtada y los daños asciende a $5,645.

La División de Delitos contra Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, se hizo cargo de la pesquisa.