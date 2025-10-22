La gasolinera Total Energies localizada en la carretera PR-837 del sector Canta Gallo en el barrio Santa Rosa I, en Guaynabo, fue asaltada a mano armada esta madrugada por un individuo que se robó una cantidad indeterminada de dinero de la tienda “To Go”.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante reportó el asalto a las 4:35 a.m. de hoy, miércoles, luego que un hombre de tez trigueña y con barba entró a la tienda y tras pedir una cajetilla de cigarrillos, sacó un arma de fuego color negra y le apuntó.

En ese momento le anunció el asalto y de forma amenazante le indicó que abriera la caja registradora, apropiándose del dinero que logró alcanzar y que aún no ha sido contabilizado.

La pesquisa se refirió a la División de Robos del CIC de Bayamón.