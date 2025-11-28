La tienda de convenciencia To Go de la gasolinera Shell, ubicada en la avenida Font Martelo, en Humacao, fue asaltada esta madrugada, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico (PPR).

Según informó la querellante, a eso de las 2:00 de la madrugada de hoy, viernes, un hombre que portaba un arma de fuego llegó hasta el área de pago y anunció el asalto.

El delincuente se apropió de $300 en efectivo de la caja registradora.

La perjudicada resultó ilesa durante el incidente.

El caso se refirió a la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (R.E.P.A.P.D.) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.