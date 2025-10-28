( Suministrada por la Policía de Puerto Rico )

Las autoridades se movilizaron a la tienda Sam’s Club ubicada en el centro comercial El Escorial, en Carolina, donde asaltaron al mensajero de un camión blindado de la compañía Loomis Fargo, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La querella se reportó a las 10:53 a.m. cuando varios asaltantes que transitaban en un automóvil marca Mazda color gris interceptaron al empleado cuando se disponía a abordar el camión con $69,000.

Este pistolero es sospechoso de asaltar a un mensajero de la compañía Loomis Fargo a quien le arrebató tras encañonarlo, de unos $69,000. ( Suministrada por la Policía )

Uno de los delincuentes, que estaba enmascarado, lo encañonó para despojarlo de la bolsa con el dinero, confirmó El director de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, teniente José Ayala Resto.

PUBLICIDAD

Relacionadas Encarcelan hombre imputado por violencia doméstica

Se busca al sospechoso de asaltar a un mensajero de la compañía Loomis Fargo a quien le arrebató tras encañonarlo, de unos $69,000. ( Suministrada por la Policía )

Se solicitó la ayuda de la ciudadanía para que cualquier confidencia que conduzca a la identificación y arresto del sospechoso la haga a la oficina de la División de Robos a Bancos al teléfono (787) 782-9006 o al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) al (787) 775-6000.

También puede llamar a la línea confidencial de la PPR al (787) 343-2020.

No se reportaron heridos.