Un pistolero asaltó esta madrugada a un ciudadano en la calle Duffaut, en Santurce, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según el querellante de 37 años, a eso de la 1:20 a.m. de hoy, viernes, cuando se disponía a bajarse de su vehículo se le acercó un hombre que mediante intimidación con un arma de fuego lo despojó de una cadena en oro y huyó del lugar.

El perjudicado valoró la prenda en $200 y resultó ileso en el incidente.

El sospechoso cubría parcialmente su rostro con una máscara y vestía un abrigo negro y mahón azul.

El agente Jorge González, adscrito al Precinto de San Juan y Santurce, investigó el robo.