Un joven de 23 años que estaba acompañado de una mujer fue asaltado anoche en un callejón aledaño al condominio Plaza del Mar, en la playa de Isla Verde.

Los hechos se reportaron a las autoridades a las 9:50 p.m. cuando ambos fueron interceptados por dos hombres armados, quienes mediante amenaza e intimidación los despojaron de sus pertenencias.

Los asaltantes les robaron carteras con documentos personales, teléfonos celulares, una cadena de oro, un reloj y llaves de vehículos.

Las víctimas no resultaron heridas durante el atraco.

El agente Luis Cruz, refirió el caso a la División de Robos del CIC de Carolina.