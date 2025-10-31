Dos pistoleros asaltaron anoche a un motociclista en la intersección de la calle Bolívar con la avenida Juan Ponce de León, en Santurce.

El querellante manifestó que a eso de las 7:55 p.m. de ayer, jueves, mientras esperaba el cambio de luz en su motora Taizhou Zhilong, modelo BWS, color negra y con la tablilla 299512M, se le acercaron dos enmascarados.

Los asaltantes mediante fuerza e intimidación con arma de fuego, lo despojaron de la motora antes descrita y huyeron del lugar.

La agente Fernández, adscrita al Precinto de Santurce, tomó la querella y la refiri a la División de Robos del CIC de San Juan.