Personal de la Policía Municipal de Carolina investigó una querella de asalto a mano armada, reportada en horas de la mañana de hoy, lunes, en la avenida Felipe Sánchez Osorio, en el dicho municipio.

De acuerdo con la información preliminar, a eso de las 10:00 a.m. mientras un hombre de 57 años, se encontraba realizando labores en el área de la acera, fue interceptado por dos hombres que viajaban a bordo de un vehículo color azul.

Los asaltantes mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego, lo despojaron de un generador eléctrico marca Ryobi y un bulto con herramientas.

El perjudicado resultó ileso en el incidente y valoró la propiedad hurtada en aproximadamente $2,300.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, continuará con la pesquisa.