La Policía de Puerto Rico activó la Alerta Amber tras la desaparición ayer de una adolescente de 15 años con autismo en la calle Júpiter de la urbanización Toaville, en Toa Baja, según lo reportó su padre Luis A. Hernández Nevares.

La menor responde al nombre de Paulina Michelle Hernández Nieves y posee brackets dentales.

Al momento de su desaparición vestía traje de color fucsia y sandalias.

La menor, que tiene problemas del habla, fue descrita como de tez blanca, ojos marrones, cabello castaño 5 pies de estatura y 130 libras de peso.

Si la ha visto llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La notificación de la Alerta Amber no sustituye la investigación, ya originada por la Policía. Esta es solo una herramienta adicional en la búsqueda de una persona para identificar cualquier información adicional que pueda apoyar o aportar al trabajo que ya se encuentran realizando los agentes.

La Alerta Amber fue aprobada con el objetivo de pedir ayuda a los ciudadanos para dar con el paradero y proteger a un menor de edad, que haya sido secuestrado y cuya seguridad esté comprometida. Sin embargo, las circunstancias de la desaparición de esta joven, las cuales son parte de la investigación en curso, dieron pie para que el Panel de Alertas de la Policía de Puerto Rico, determinara activarla en este caso.