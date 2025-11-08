La Policía exhortó en la mañana de este sábado a los conductores a buscar vías alternas, si necesitaba transitar por la carretera PR-1, jurisdicción de Juana Díaz.

Según informó en un informe, en la zona del kilómetro 114.4, frente a la panadería Los Viajeros Bakery, se reportó un accidente en el que una persona falleció.

Los detalles de accidente fatal no se han provisto. Solo se indicó que involucró dos vehículos y que una persona falleció en el acto.

Las autoridades fueron notificadas del incidente a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras se encuentran en la escena.

De inmediato, no se precisaron las alternativas que tienen los conductores para evitar este accidente.