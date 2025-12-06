La Policía informó en la tarde de este sábado que un accidente con vehículo volcado ocasiona congestión en la carretera PR-867, que conduce de Bayamón al barrio Ingenio de Toa Baja.

En un parte de prensa, se informó que la carretera es de dos carriles, por lo que se ha afectado con el choque.

El accidente se registró a eso de las 3:28 p.m.

“Se les recomienda a los conductores que tomen la carretera PR-165 para los que se dirijan hacia Dorado y Toa Baja en lo que culmina la investigación del choque”, dice el informe.

Se indicó que el choque dejó heridos de carácter leve.

Agentes del Distrito de Toa Baja se encuentran en la escena.