Por su valentía al llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1 y solicitar ayuda mientras era atacado con un machete junto a su abuela de 73 años por un tío, el personal del área policíaca de Utuado le rindió hoy un homenaje al niño de 11 años, quien usa una silla de ruedas.

La actividad denominada “Tu Valentía nos Inspira” comenzó con una escolta desde la residencia del menor hasta el colegio San José, donde estudia, con la participación de personal de la Unidad Motorizada, la Policía Municipal, familiares, miembros de la comunidad y clubes de vehículos. A su llegada, el menor fue recibido por sus compañeros y por las personas que se unieron a esta iniciativa.

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Finalmente, marcharon hasta el estacionamiento del Estadio Ramón Cabañas, en Utuado, donde se le ofreció un reconocimiento especial, todo enmarcado con una feria de seguridad dirigida a estudiantes y al público en general, con mesas informativas y la participación de personal de distintas divisiones de la Policía y entidades colaboradoras.

Un niño de 11 años, recibió un homenaje por su valentía al llamar al Sistema de emergencias 9-1-1 para pedir ayuda mientras era atacado con un machete junto a su abuela por un familiar. ( Suministrada por la Policía )

La celebración brindó un espacio de apoyo, solidaridad y convivencia para el menor, su familia y la comunidad escolar para destacar el valor de la colaboración de su entorno en momentos tan significativos.

El menor estuvo acompañado de sus padres y seres queridos al recibir el reconocimiento.

El ataque ocurrió el viernes 12 de septiembre de 2026, a las 11:07 a.m. Al llegar los agentes a la escena, dirigidos por el menor, le dispararon al sospechoso, quien falleció en el lugar.