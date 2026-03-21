La Policía investiga las circunstancias en la que una persona fue encontrada en la tarde de este sábado herida de bala dentro de un auto en Bayamón, informó la oficial de prensa de la Uniformada, Mireilly Díaz.

Los hechos se reportaron a eso de la 1:56 p.m. en la calle marginal de la PR-5, por la Zona Industrial Luchetti, frente a la empresa V. Suárez & Company.

El herido fue transportado a un hospital de la zona.

Todavía se desconocen cómo ocurrieron los hechos y la condición del herido.

El Cuerpo de Investigación Criminal de Bayamón se encuentra en la zona para investigar.