La jueza Alexandra G. Rivera Sáez, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por el delito de agresión grave al policía Joseliel De Jesús Quiñones, de 35 años, adscrito a Centro de Mando de San Juan.

Según la investigación realizada por la División de Investigación de Incidentes de Uso de Fuerza, el 20 de noviembre de 2023, a las 12:30 de la madrugada, mientras De Jesús Quiñones se encontraba franco de servicio en el establecimiento El Father, ubicado en la calle Castro Viña, en Santurce, intervino en una pelea de varias mujeres a las que alegadamente intentó separar.

Más tarde, estas alegaron que el imputado las agredió en diferentes partes del cuerpo durante el incidente. Las perjudicadas recibieron atención médica en una sala de emergencia y una de ellas resultó con una fractura en la nariz requiriendo cirugía y tratamiento prolongado.

El imputado prestó la fianza de $5,000, a través de un fiador privado siendo fichado y dejado en libertad.

Este caso se consultó con la fiscal Sarimar Andreu Pérez.

La vista preliminar quedó pautada para el 29 de octubre.