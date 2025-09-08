El Negociado de Patrullas de Carreteras expidió 15,265 multas por violación a la Ley de Vehículos y Tránsito y por otros delitos durante la semana del 1 al 7 de septiembre, informó su director, capitán Elvis Zeno.

En estas intervenciones se detuvo a 104 conductores por manejar en estado de embriaguez, 41 no autorizados, dos por violación a la Ley de Armas, la misma cantidad por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas y por transitar en un vehículo hurtado.

Además, hubo un arresto por obstrucción a la justicia.

En estos arrestos se ocuparon dos pistolas, 87 municiones, un abastecedor de municiones, dos bolsitas con marihuana y una con cocaína.

PUBLICIDAD

Se confiscaron dos vehículos y una motora, se recuperaron dos vehículos hurtados y 18 con gravamen de desaparecido.

En lo que va de año se han reportado 172 muertes por accidentes de tránsito una diferencia de 36 menos que fueron adjudicadas para esta fecha en el 2024.

Según las estadísticas del negociado, las víctimas se dividen en 61 conductores, 16 pasajeros, 47 peatones, 42 motociclistas, 4 ciclistas y en un vehículo todoterreno.

Se investigaron en esa semana 586 accidentes de carácter leve, una diferencia de 363 más que en el 2024, cuando se reportó a esta fecha un total de 223.

Se investigaron seis accidentes de carácter falta en Manatí, tres de ellos involucraron peatones. Los mismos ocurrieron en Manatí, Arecibo, San Juan, Caguas, Guayama y Gurabo.