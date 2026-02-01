La Policía se encuentra investigando la muerte a tiros de dos personas cuyos cadáveres fueron encontrados en una playa de Aguadilla.

Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 8:14 a.m. Al llegar a la escena, en la playa La India, en el sector Playuelas del barrio Borinquen, encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer con impactos de bala, cerca de un vehículo Toyota Yaris.

Al momento, las víctimas de este crimen no han sido identificadas.

La Policía no descarta que pueda tratarse de un caso de feminicidio-suicidio, aunque todavía se investiga.

El agente Israel Colón, de la división de Homicidios, se encuentra en lugar investigando.