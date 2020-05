El teniente Elvis Zeno, director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carretera hizo un llamado a las personas que son dueños de vehículos conocidos como “four track” y motoras “scrambler” cuyo uso en carreteras no está autorizado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a que respeten la ley y no salgan a transitar por carreteras, tal como ha ocurrido este fin de semana y el anterior, donde la Policía ha tenido que intervenir con caravanas de decenas de estos vehículos.

Asimismo, el teniente hizo un llamado a que cualquier ciudadano que vea este tipo de vehículos reuniéndose en algún sitio o vecindario para salir en caravanas a que alerte a las autoridades para poder intervenir con ellos antes que salgan por las carreteras, y evitar así problemas de seguridad tanto para los que están a bordo de estos vehículos violando la ley, como para los ciudadanos que están conduciendo en ley por las vías públicas.

La situación con estos vehículos es un viejo dolor de cabeza para las autoridades, y constantemente se reportan accidentes, en algunos casos fatales o graves, asociados a su uso prohibido por ley.

“Para este fin de semana diseñamos un plan para intervenir específicamente con los ‘four track’ y motoras ‘scrabler’ que no están en ley”, indicó el teniente, agregando que han recibido muchas quejas de ciudadanos porque grupos de estos vehículos se lanzan en total desorden a ocupar las vías públicas.

“Intervenimos con esas personas porque eran ya muchas las quejas de la gente. El fin de semana pasado, intentaron ocupar la carretera. Se reúnen en grandes grupos. Este fin de semana también lo hicieron”, comentó Zeno. “Por eso se hizo el plan de trabajo. Ocupamos siete ‘four tracks’ y seis motoras”.

Además, agregó, entre motoras y otros vehículos que sí son permitidos por ley, como los llamados Polaris, encontraron un sinnúmero de violaciones de ley, “ocupaos armas, sustancias controladas, hicimos siete arrestos por sustancias controladas, y emitimos 1,061 boletos por diversas infracciones, porque iban sin casco protector, con pasajeros sin casco, sin guantes, sin el equipo de protección requerido por ley”.

En un caso en particular, “se intervino con un menor de 15 años con una pistola Glock 23, 57 municiones y dos bolsas grandes de marihuana”.

De hecho, fue precisamente durante la intervención con uno de esos grupos que un sujeto que guiaba un Polaris se dio a la fuga tras protagonizar un accidente con una motora en Arecibo, y luego atropelló al agente Carlos Centeno Torres, provocándole heridas que lo mantienen hospitalizado en condición delicada.

“Parece que como estuvieron cuarenta y pico de días sin poder salir, este fin de semana, como flexibilizaron la orden ejecutiva, parece que querían lanzarse a disfrutar todo en un día”, condenó el teniente. “Aunque muchos de ellos no respetan la ley. Son muchachos que les gusta desafiar la autoridad. Con o sin orden ejecutiva (en vigor), la semana pasada comoquiera salió la corrida”.

Zeno recordó que, “por razones de seguridad”, está prohibido que los vehículos “four track” transiten por las carreteras. “De hecho los propios fabricantes lo establecen que no son vehículos aptos para transitar por vías públicas”.

Agregó que la misma prohibición está en vigor para las motoras “scrambler” que no cumplen con los requisitos establecidos por el DTOP para poder transitar por carreteras.

“Son vehículos que han ocasionado muchos accidentes graves, muchas muertes”, insistió el teniente.

Indicó que en lo que va de año han ocurrido 13 accidentes fatales con motoras y uno más con un vehículo “four track”. Sin embargo, acotó, “los accidentes leves y graves son casi a diario”.

Los vehículos “four track” no tienen restricción de ventas porque, explicó el teniente, pueden usarse en fincas o para actividades deportivas en pistas hechas para su uso. “El problema es que no los usan para eso”.

En cualquier caso, el teniente fue enfático en las autoridades no van a tolerar el uso de ese tipo de vehículos en las carreteras, y no dejarán de intervenir con quienes estén violando la ley. Recordó además que llevar un menor en esos vehículos “four track” o motoras “scrambler” no autorizadas es una violación de ley adicional, que se notifica al Departamento de la Familia para que asuma jurisdicción e intervenga con el menor.

“La Policía va a continuar con el plan e intervenir con todas estas personas que no están conduciendo en las vías en cumplimiento de la ley. Vamos a hacerlo hasta que se respete la ley”, afirmó el teniente Zeno. “Si la ciudadanía coopera con la Policía, cuando ve que cerca de su casa se está formando una corrida, pueden avisar, y así intervenimos antes de que salgan a llenar las vías. Así nos evitamos las persecuciones. Así todos cooperamos y ayudamos al pueblo”, exhortó. “Agradeceríamos que llamen al 787-343-2020, al cuartel más cercano, al cuartel de su área policíaca o a la policía municipal. Y así podemos intervenir y salvar la vida de esos conductores que están en ley”, afirmó el teniente.