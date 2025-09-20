La Policía Municipal de San Juan ha solicitado ayuda ciudadana para dar el paradero de un hombre sospechoso de un robo.

La imagen del hombre, captada por cámaras de seguridad, fue distribuida para tratar de dar con su paradero. Este fue descrito como un hombre de tez clara y complexión delgada, que vestía camisa de manga larga color oscura, pantalón mahón largo, tenis blancos y presentaba un tatuaje en la mejilla derecha.

Según la Policía Municipal, el pasado 27 de julio, a las 3:57 a.m., el individuo captado en la toma forzó el acceso a una estructura en remodelación ubicada en la Calle San Jorge, en Santurce, donde se apropió ilegalmente de varias herramientas de construcción.

Entre la propiedad hurtada se encuentran una pulidora, una máquina de cortar cemento, una máquina de lavado a presión y varios taladros, todo con un valor estimado de $4,000.

Si posee información que pueda ayudar a su captura, puede comunicarse con la División de Investigación Criminal de la Policía Municipal de San Juan, específicamente con la agente Franshelis Vélez, a los teléfonos: (787) 480-5345, (787) 480-5342 o (787) 480-2020.